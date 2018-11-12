Скончался один из основателей Marvel Comics Стэн Ли
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Вашингтон, 12 ноября. Стэн Ли, один из основателей компании Marvel Comics, выпускающей комиксы про супергероев, скончался. Об этом сообщает новостной сайт TMZ со ссылкой на его дочь.
Ли скончался в возрасте 95 лет в медицинском центре Лос-Анджелеса. По данным издания, в последнее время он страдал от ряда серьезных заболеваний, включая пневмонию. Кроме того, он испытывал проблемы со зрением.
При жизни он был писателем, редактором, а также создателем ряд известных комиксов. Ли принимал участие в создании таких персонажей, как Человек-паук, Доктор Стрэндж, Халк, Железный Человек и многих других.