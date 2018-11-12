Скончался один из основателей Marvel Comics Стэн Ли

Вашингтон, 12 ноября. Стэн Ли, один из основателей компании Marvel Comics, выпускающей комиксы про супергероев, скончался. Об этом сообщает новостной сайт TMZ со ссылкой на его дочь.

Ли скончался в возрасте 95 лет в медицинском центре Лос-Анджелеса. По данным издания, в последнее время он страдал от ряда серьезных заболеваний, включая пневмонию. Кроме того, он испытывал проблемы со зрением.

При жизни он был писателем, редактором, а также создателем ряд известных комиксов. Ли принимал участие в создании таких персонажей, как Человек-паук, Доктор Стрэндж, Халк, Железный Человек и многих других.