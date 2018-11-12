ЦБ Ирана уже отключен от системы SWIFT ― Минфин США

Вашингтон, 12 ноября. Компания SWIFT отключила от своей системы Центробанк Ирана, а также другие финансовые учреждения страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на замминистра финансов США Сигал Манделкер.

На прошлой неделе SWIFT объявила, что приостанавливает доступ ряду иранских банков к своей системе обмена данным. Причиной стало восстановление санкций США против Ирана, вызванное выходов Вашингтона из «ядерной сделки» с Тегераном, пишет «Газета.ру».

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Союз немецких машиностроителей (VDMA) предостерег SWIFT от отключения от системы России и Китая. Они отметили, что запрет может привести к эффекту домино. Как следствие, надежность транзакций с другими государствами может быть поставлена под сомнение.