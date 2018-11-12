Парубий призвал Украину, Литву и Польшу выработать единую стратегию по отражению гибридных угроз

Вильнюс, 12 ноября. Властям Украины, Литвы и Польши следует выработать единую стратегию по отражению гибридных угроз, такой механизм реагирования на новые вызовы стал был действенным инструментом региональной безопасности. Об этом заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий.

В литовской столице проходит трехсторонняя парламентская ассамблея Литвы, Польши и Украины. По словам Парубия, она является не только площадкой для взаимодействия стран, но и накладывает на власти ответственность по обеспечению энергетической и кибернетической безопасности.

По мнению Парубия, не все европейские страны осознают «масштаб опасностей».

«Наш противник, стремящийся погубить нашу государственность, не меняется, меняется лишь его название», — заявил украинский политик.

Парламентская ассамблея, учрежденная в 2005 году, продолжит работу в среду, 13 ноября.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не допустит создания в Евросоюзе собственных структур военного командования. По его словам, армия Евросоюза, если все же будет создана, должна служить исключительно дополнением для НАТО.