В «Спартаке» рассказали о задачах нового главного тренера Кононова

Москва, 12 ноября. Перед новым тренером московского «Спартака» Олегом Кононовым стоит задача выстроить игру команды так, чтобы она напоминала спартаковский футбол, заявил бывший защитник «Спартака», член попечительского совета клуба Александр Мирзоян.

Мирзоян прокомментировал назначение Кононова главным тренером. Ранее этот пост он занимал в тульском «Арсенале». Член попечительского совета признался, что ранее с ним не работал, поэтому с его принципами не знаком.

«Но мне нравится, как играют его команды — в атакующий, комбинационный футбол, — заметил Мирзоян. — Главное, что они добиваются результата».

По его мнению, команда перестала играть в спартаковский футбол около 20 лет назад. Именно поэтому в данном случае очень важен подход нового тренера.

«Наверное, Кононову надо менять психологию и делать так, как он видит, — приводит слова Мирзояна телеканал «360», — возвращаясь к тому, во что раньше играл «Спартак».

При этом он отметил, что у главного тренера для выполнения этой задачи есть всего полгода. В «Спартаке» выразили надежду на успех и пожелали Кононову удачи.