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«Сегодня мерзнут люди»: Кличко призвал Порошенко разобраться с отсутствием отопления

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«Сегодня мерзнут люди»: Кличко призвал Порошенко разобраться с отсутствием отопления

Киев, 12 ноября. Мэр Киева Виталий Кличко призвал президента Украины Петра Порошенко разобраться с задержкой отопительного сезона в ряде городов. По словам градоначальника, причиной проблем с отоплением стал отказ «Нафтогаза» предоставлять топливо.

«Газ городам, где сегодня мерзнут люди, не дает «Нафтогаз». Мы в Киеве эту историю с отсутствием газа прошли и урегулировали ее. Но я знаю, как это непросто, поэтому я обращаюсь к президенту, к правительству безотлагательно вмешаться в эту ситуацию», — отметил Кличко.

Напомним, что ранее «Нафтогаз» обратилась в суд с требованием взыскать с государства 6,6 млрд гривен (236 млн долларов) в качестве компенсации за те потери, которые компания понесла из-за отказа чиновников поднимать цены на газ. Представители газового гиганта подчеркивают, что хотели поднять тарифы еще в 2015 году, однако получили отказ в правительстве.

Между тем, в Кривом Роге начался так называемый «газовый бунт». Местные жители начали жечь покрышки у офиса газораспределительной компании «Криворожгаз», требуя начать отопления.

 

Автор: Антон Соколов
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