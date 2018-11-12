Amnesty International лишила лидера Мьянмы своей высшей награды

Лондон, 12 ноября. Международная организация Amnesty International объявила о своем решении отозвать свою высшую награду «Посол совести» у государственного советника и министра иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Причиной стали гонения на мусульманскую народность рохинджа в 2016-2017 годах в Мьянме.

Аун Сан Су Чжи является фактическим лидером Мьянмы и именно при ее управлении в стране начались преследования рохинджа, предположительно вылившиеся в широкомасштабные нарушения прав человека.

«Сегодня мы глубоко расстроены тем фактом, что вы больше не представляете собой символ надежды, мужества и несгибаемой защиты прав человека. Amnesty International больше не может вас достойной статуса «Посла совести», и, с величайшим прискорбием, мы отзываем его от вас», ― гласит открытое обращение Amnesty International к Аун Сан Су Чжи.

Причиной критики в адрес Аун Сан Су Чжи является ее молчание относительно положения рохинджа в Мьянме, а также бездействие на фоне предполагаемых этнических чисток в стране.

Высшая награда организации была присуждена Аун Сан Су Чжи в 2009 году. Кроме того, она является лауреатом Нобелевской премии мира 1991 года.