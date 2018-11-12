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Новости Сирии

Нового спецпосланника ООН по Сирии пригласили в Москву

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Нового спецпосланника ООН по Сирии пригласили в Москву

Палермо, 12 ноября. Новый спецпредставитель генерального секретаря ООН по урегулированию в Сирии Гейр Педерсен приглашен в Москву, заявил заместитель министра иностранных дел России, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам АФрики Михаил Богданов.

Богданов на полях встречи по урегулированию ситуации в Ливии, которая проходит в Палермо, рассказал о смене спецпредставителя генерального секретаря ООН по Сирии. Напомним, Педерсен заменит ранее занимавшего эту должность Стаффана де Мистуру.

«Мы его [Педерсена] пригласили в Москву, — приводит слова Богданова РИА Новости, — но здесь вопрос заключается в том, когда ему передаст дела Стаффан де Мистура».

Нового спецпосланника ООН по Сирии пригласили в Москву

Российский дипломат предположил, что Педерсен займет должность только в конце декабря, а до этого будет переходный период передачи дел. При этом он отметил, что визит Педерсена в Москву не связан с его полным вступлением в эту должность.

«Он может хоть сейчас приехать, мы же не формалисты, — констатировал Богданов. — Чем быстрее он приедет в Москву, тем проще ему будет войти в курс дела, узнав наши подходы, и нам будет полезно».

Автор: Катерина Иванова
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