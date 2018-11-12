Теперь с Донбассом придется считаться: политолог рассказал, как Киев помог ДНР и ЛНР с выборами

Москва, 12 ноября. Украинские власти, который развернули целую кампанию по дискредитации выборов в Донбассе, не только не смогли заблокировать голосование, но, напротив, увеличили явку. Такое мнение высказал политолог Владимир Шаповалов.

По мнению эксперта, Киев помог ДНР и ЛНР с выборами, когда начал угрожать республикам уголовным преследованием. Это привело к сплочению местных жителей и росту явки. И теперь, когда выборы состоялись, с Донбассом придется считаться, уверен Шаповалов.

«Выборы состоялись и прошли в соответствии с нормами международного права. Они являются абсолютно демократическими и легитимными. Это своего рода референдум и поддержка политического курса, который проводит нынешнее руководство ДНР и ЛНР», — рассказал политолог изданию «ПолитПазл».

Напомним, 11 ноября в ЛНР и ДНР состоялись выборы глав республик и членов парламента. Пост главы ДНР занял Денис Пушилин, на выборах главы ЛНР победу одержал Леонид Пасечник. В Киеве отрицают итоги выборов, до сих пор считая Донбасс территорией Украины.

Власти США уже предупредили Россию о готовности продолжать санкционное давление из-за «фиктивных выборов». Российская же сторона указывает на то, что у Донецка и Луганска не оставалось никакого иного выбора, поскольку Украина с 2015 года отказывается проводить выборы в Донбассе, несмотря на то, что обязана это сделать по минским договоренностям. В сложившихся условиях ДНР и ЛНР пришлось заниматься самоорганизацией.

Член Совета Федерации Ольги Ковитиди в разговоре с ФАН указала на то, что Киев и Запад сейчас пытаются «перевести стрелки на Россию», совершенно игнорируя тот факт, что Украина за четыре года не выполнила ни одного взятого на себя обязательства по «Минску-2».