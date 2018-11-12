Опубликовано видео пожара в Волгограде, где погибли двое детей

Волгоград, 12 ноября. Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Волгограде. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места трагедии.

Как стало известно ФАН, возгорание произошло в частном доме на Терновой улице Волгограда. Огонь разбушевался на площади около 120 квадратных метров. В результате трагедии погибли двое маленьких детей, близнецам исполнилось всего два месяца.

Обстоятельства произошедшего, как и причину пожара установят специалисты. В данный момент они работают на месте происшествия.

Ранее стали известны подробности гибели троих детей при пожаре в Волгоградской области. В доме произошло возгорание, загорелись кровля и шифер. Пожарные оперативно потушили здание, однако малышей спасти не удалось. Их тела обнаружили позднее.