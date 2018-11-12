УПЦ в армии больше не будет: в Киеве закрыли храм при военном лицее

Киев, 12 ноября. Храм канонической Украинской православной церкви при Киевском военном лицее имени Ивана Богуна закрыли после распоряжения руководства учебного заведения, накануне там провели последнюю литургию. Об этом говорится на сайте УПЦ.

Ранее источник в УПЦ заявил, что Генштаб ВСУ препятствует пастырской работе ее капелланов, ведомство запретило пускать представителей Московского патриархата на территорию военных частей.

Как отметил настоятель общины закрытого храма Вячеслав Липатов, руководство Вооруженных сил Украины блокирует работу каппеланов УПЦ. 11 ноября в храме религиозной общины Спаса Нерукотворного УПЦ, которая действовала при Киевском военном лицее, прошла последняя литургия, после чего церковь закрыли по решению руководства.

На общем собрании в лицее, отметил Липатов, руководство постановило, что ему не нужна УПЦ.

«Нам нужна другая церковь, Украинской православной церкви в армии больше не будет», — заявили представители учебного заведения.

Напомним, Константинопольский патриархат принял решение даровать раскольнической структуре на Украине автокефалию. Решение Константинополя в РПЦ назвали неканоническим и исключительно политическим. В связи с этим синод РПЦ заявил о намерении разорвать общение с Константинополем. Также раскольников отказался признать и ватиканский Святой престол.

Глава отдела по связям с РПЦ и православным сообществом за рубежом Института стран СНГ Кирилл Фролов в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что изгнание канонической церкви из воинского храма никак нельзя оправдать. Православный журналист считает, что из-за изгнания УПЦ ВСУ станут «армией раскола», «армией унии и антихриста».