Медведев примет участие в международной конференции по Ливии

Москва, 12 ноября. Делегацию российского правительства на международной конференции по Ливии, которая пройдет в итальянском Палермо, возглавит премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Медведев посетит конференцию по приглашению итальянского премьер-министра Джузеппе Конте. Отмечается, что задачей данного форума станет придание импульса процессу политического урегулирования в Ливии под эгидой ООН.

Итальянский премьер-министр выразил надежду, что в работе форума примет участие и командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар. Ранее стало известно о планах ливийского военачальника прибыть на форум, однако позже Хафтар заявил, что не приедет в Палермо.

Российская сторона заявила, что рассчитывает на участие в конференции представителей ведущих политических организаций, включая ООН, Лигу арабских государств и Африканского союза, пишет RT.