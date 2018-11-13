Сирия итоги за сутки на 13 ноября 06.00: под ударами ВВС коалиции погибло более 20 жителей Дейр-эз-Зора, взрыв в Джараблусе убил двух гражданских

Сирия, 13 ноября. Под ударами ВВС международной коалиции погибло более 20 мирных жителей провинции Дейр-эз-Зор, взрыв в Джараблусе убил двух гражданских, в Ракке неизвестные похитили ребенка. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций боевиков в Алеппо, Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: атаковало патруль SDF на севере Дейр-эз-Зора.

«Тахрир аш-Шам»: атаковала позиции САА в Латакии и Идлибе.

«Ахрар аш-Шам»: ведет бои с «Файлак аш-Шам» в Идлибе.

Курды: потеряли боевика в Дейр-эз-Зоре, проводят обыски в Ракке.

Международная коалиция: убила более 20 мирных жителей Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: нанесли удары по позициям SDF в районе Манбиджа.

Провинция Латакия

Члены незаконных вооруженных формирований, скрывающиеся в горной местности на севере провинции Латакия, продолжают дестабилизировать ситуацию в зоне деэскалации и совершать набеги на позиции сирийской армии и мирные поселения.

Радикальные исламисты подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 альянса «Тахрир аш-Шам» обстреляли расположения правительственных сил Сирии в районе населенного пункта Кабани в Курдских горах. Об этом писал военный источник в Telegram (@encnewscenter50). Джихадисты заявляли, что в результате их нападения САА потеряла несколько бойцов убитыми и раненными, однако официальные источники данную информацию не подтвердили.

Провинция Алеппо

Радикальные исламисты открыли огонь по поселению на западе провинции Алеппо, передавал в начале дня военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@ahmadalissa). По сведениям автора публикации, под обстрелом боевиков пострадало несколько мирных жителей региона.

Twitter-канал (@bonniekipperma1) сообщал о перестрелках между Сирийской арабской армией (САА) и джихадистами в районе населенного пункта Кафр Хамра.

Позже члены незаконных вооруженных формирований открыли огонь по расположениям САА недалеко от Тель Алуш, передавал местный Telegram-канал (@encnewscenter50).

В конце дня Сирийская арабская армия (САА) повторно выдвинула ультиматум боевикам, скрывающимся в районе Аз-Захра на северо-западе Алеппо. Представители правительственных войск потребовали, чтобы незаконные вооруженные формирования покинули данную территорию в течение следующих 10 дней. В противном случае армия САР перейдет в наступление. Об этом писал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq).

В городе Джараблус взорвался заминированный автомобиль, писал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@huseyinbozan). По сведениям автора публикации, в результате инцидента погибло два мирных жителя населенного пункта. Другой Twitter-канал (@RisboLensky) писал о 13 раненных.

ВС Турции нанесли удары по позициям Демократических сил Сирии (SDF) в окрестностях Манбиджа. Об этом сообщало информагентство Al-Masdar News.

Также в районе сирийско-турецкой границы были зафиксированы разведывательные полеты самолетов ВВС США, писал местный источник в Twitter (@VivaRevolt).

Инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) вели работы по уничтожению мин радикальных исламистов в районах Аль-Рамуса и Хамима в пригороде административного центра провинции. Об этом сообщал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Syriaa_Scope).

Провинция Дейр-эз-Зор

Утром ВВС международной коалиции нанесли очередной удар по кварталам города Хаджин на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Местный источник писал на своей странице в социальной сети Twitter (@ahmadalissa), что в результате авианалета сил возглавляемого США западного альянса погибло четыре мирных жителя поселения, в том числе женщины и дети. Ранее под огнем ВВС коалиции в Хаджине погибло 10 гражданских.

Кроме того, жилые кварталы обстреливали Демократические силы Сирии (SDF). Об этом сообщал местный источник в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24). Twitter-канал (@smmsyria) опубликовал фото, на которых видно, что Хаджин подвергся значительным разрушениям. Местные активисты сравнивают состояние населенного пункта с Раккой во время проведения там военной кампании проамериканских сил.

В конце дня стало известно, что под огнем ВВС коалиции погибло более 20 мирных жителей поселений Аш-Шаафа и Кашма. Об этом писал местный источник в Twitter (@huseyinbozan).

Одновременно с этим иракские отряды народной мобилизации «Хашд аш-Шааби» нанесли ряд ударов по укрытиям террористов «Исламского государства» в том же районе Дейр-эз-Зора. Информационное агентство Al-Manar News писало, ссылаясь на источник в рядах ополченцев, что в окрестностях поселений Ас-Суса, Музан и Багуз-Фаукани «Хашд аш-Шааби» уничтожили порядка 20 радикальных исламистов.

Банда ИГ1 напала на патруль «демократических сил» в северной части региона, передавал военный Twitter-канал (@RisboLensky). Данных о потерях сторон не поступало.

Один из источников сообщал в Twitter (@RisboLensky), что в районе населенного пункта Ас-Сувар был убит член SDF из числа перешедших на сторону курдов террористов «Исламского государства».

Провинция Идлиб

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что в населенном пункте Сармин детонировало самодельное взрывное устройство. В результате инцидента, по данным правозащитной организации, погиб гражданский.

Недалеко от Маарет ан-Нумана были зафиксированы перестрелки между радикальными исламистами группировок «Ахрар аш-Шам» и «Файлак аш-Шам». Об этом сообщал военный источник в Telegram (@encnewscenter50).

Twitter-канал (@IvanSidorenko1) передавал, что джихадисты атаковали расположения САА недалеко от Абу Духура. По сведениям автора публикации, бойцы правительственных войск отбили нападение и ликвидировали несколько боевиков. Ранее в связи с угрозой атак со стороны террористов Сирийская арабская армия (САА) начала укреплять свои позиции в этой части региона.

Провинция Ракка

Подконтрольное «Исламскому государству» информационное агентство «Аль-Амак» передавало, что террористы атаковали позиции Демократических сил Сирии (SDF) в поселении Джудейдат Хабур и убили одного боевика курдского ополчения.

Члены SDF осматривали свои автомобили и проверяли мусорные баки на территории административного центра провинции Ракка на предмет наличия взрывных устройств. Об этом писал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Mohamadothman1o) местный источник. Ранее при взрыве на контрольно-пропускном пункте SDF в поселении Сулук было убито пять боевиков.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал, что в районе Аль-Такана на западной окраине Ракки неизвестные боевики похитили 10-летнюю девочку и увезли ребенка в неизвестном направлении.

Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@Westcudi), что 150 бойцов Демократических сил Сирии (SDF) закончили подготовку и вступили в курдские отряды. Напомним, в регионе не прекращаются аресты мирных жителей с целью дальнейшей принудительной мобилизации задержанных в SDF.

Провинция Хама

В северной части провинции Хама вновь отмечались боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Тахрир аш-Шам». После ряда провокационных обстрелов со стороны радикальных исламистов правительственные войска открыли огонь по позициям «Ан-Нусры» в окрестностях Аль-Латамины. Об этом писало Al-Masdar News.

Кроме того, по сведениям информагентства, сирийская армия атаковала укрепрайоны группировки «Джейш аль-Изза» в районе населенного пункта Хасрая.

Военный Twitter-канал (@IvanSidorenko1) писал также о перестрелках между САА и незаконными вооруженными формированиями на западе региона.

Ирак

Силы безопасности Ирака арестовали шесть террористов «Исламского государства» в Рамади, писало Iraqi News.

Также информагентство сообщало, что бойцы правительственных войск взяли под стражу двух боевиков ИГИЛ1 в населенном пункте Аль-Амирия провинции Анбар и изъяли из укрытия радикальных исламистов 15 взрывоопасных предметов.

В Багдаде суд приговорил к смертной казни пятерых членов ИГ, передавало Iraqi News. Джихадисты принимали участие в нападении на КПП в районе Аль-Хусейния, во время которого было убито 13 человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)