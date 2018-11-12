В Совфеде отреагировали на прогноз Чубайса об отставании России от Казахстана

Глава Роснано Анатолий Чубайс заявил, что Россия рискует отстать по темпам экономического развития от Греции, Турции и даже Казахстана, если не решит фундаментальные проблемы.

Причем, по словам топ-менеджера, отставание будет не только по общим экономическим показателям, но и по уровню жизни, по культуре, образованию и здравоохранению.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил Федеральному агентству новостей, что высказанные Чубайсом опасения противоречат официальным данным, которые парламент получает от правительства.

«Я могу руководствоваться принятым бюджетом, теми цифрами, которые дает Минэкономразвития, в том числе, прогнозами роста темпов производства, промышленности, ВВП, ВРП. Эти данные не дают основания делать выводы, которые делает Анатолий Борисович», — отметил сенатор.

По словам парламентария, если прогнозы Минэкономразвития на ближайшие 7-10 лет подтвердятся, то экономика страны, напротив, выйдет на новые темпы роста, а это значит, что предположения главы Роснано будут неверны.

Ранее Чубайс в интервью «Снобу» заявил, что Россия может отстать от развивающихся стран — Турции, Греции и Казахстана.

Напомним, что в мае этого года президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством задачу за шесть лет вывести страну в пятерку сильнейших экономик мира. Согласно президентскому указу, инфляция в России к 2024 году должна составить не больше 4%, бедность должна быть сокращена вдвое, а семьи со средним достатком должны получить доступ к ипотеке ниже 8%. При этом предполагается, что ВВП на душу населения вырастет через шесть лет в 1,5 раза.