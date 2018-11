Израиль после авиаударов стянул силы к сектору Газа

Тель-Авив, 12 ноября. Армия Израиля после ракетных авиаударов стянула дополнительные силы к границе с сектором Газа, военные заявили о готовности противодействовать боевикам. Об этом сообщил во время брифинга для иностранных журналистов официальный представитель израильских военных Джонатан Конрикус.

При этом Конрикус заявил, что израильская армия готова расширить противодействие террористическим группировкам.

Напомним, палестинские радикалы в понедельник выпустили около 100 ракет за 40 минут по территории Израиля. Массированный ракетный обстрел спровоцировал ответный удар со стороны армии Израиля. При этом военные подчеркнули, что целями израильских бомбардировщиков стали террористические позиции на всей территории анклава.

OVER THE LAST HOUR: 80+ rockets fired from #Gaza at innocent Israelis. The Iron Dome intercepted several of them. We are currently striking terror targets in the Gaza Strip. pic.twitter.com/a27pPb6oJe