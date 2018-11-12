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Политика

Израиль после авиаударов стянул силы к сектору Газа

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Израиль после авиаударов стянул силы к сектору Газа

Тель-Авив, 12 ноября. Армия Израиля после ракетных авиаударов стянула дополнительные силы к границе с сектором Газа, военные заявили о готовности противодействовать боевикам. Об этом сообщил во время брифинга для иностранных журналистов официальный представитель израильских военных Джонатан Конрикус.

«У нас уже были существенные силы на месте, но в свете последних событий мы существенно усилили присутствие пехотных подразделений, расширили защитные возможности, включая размещение дополнительных батарей ПВО «Железный купол», — подчеркнул он.

При этом Конрикус заявил, что израильская армия готова расширить противодействие террористическим группировкам.

Напомним, палестинские радикалы в понедельник выпустили около 100 ракет за 40 минут по территории Израиля. Массированный ракетный обстрел спровоцировал ответный удар со стороны армии Израиля. При этом военные подчеркнули, что целями израильских бомбардировщиков стали террористические позиции на всей территории анклава.

В результате боевых действий каждая из сторон понесла потери. Сообщалось о двоих погибших палестинцах, еще пятеро израильтян госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

В МИД РФ призвали Палестину и Израиль вновь вернуться к соблюдению режима прекращения огня, передает Infox.ru. В ведомстве подчеркнули, что для разрыва «спирали насилия» необходимо преодолеть внутренние разногласия в самой Палестине и возобновить политический диалог на основе резолюций Совбеза и Генассамблеи ООН.

Автор: Екатерина Кухарева
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