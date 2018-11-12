Сирия новости 12 ноября 22.30: под огнем ВВС коалиции погибло 20 мирных жителей Дейр-эз-Зора, в Ракке неизвестные похитили ребенка

Сирия, 12 ноября. Под огнем ВВС международной коалиции погибло 20 мирных жителей Дейр-эз-Зора; в Ракке неизвестные похитили девочку; САА дала боевикам 10 дней, чтобы покинуть район Аз-Захра в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: выдвинули повторный ультиматум боевикам в Алеппо, ведут обстрел позиций боевиков в Хаме.

Курды: потеряли боевика в Дейр-эз-Зоре, пополнили ряды в Ракке.

Международная коалиция: убила более 20 мирных жителей Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: продолжают обстреливать позиции SDF в Алеппо.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) повторно выдвинула ультиматум боевикам, скрывающимся в районе Аз-Захра на северо-западе Алеппо. Представители правительственных войск требуют, чтобы незаконные вооруженные формирования покинули данную территорию в течение следующих 10 дней. В противном случае армия САР перейдет в наступление. Об этом пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq).

Местный Twitter-канал (@Breaking144) сообщает, что турецкая артиллерия продолжает вести обстрел позиций Демократических сил Сирии (SDF) на севере региона.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный Twitter-канал (@RisboLensky) передает, что в районе населенного пункта Ас-Сувар убит член Демократических сил Сирии (SDF) из числа перешедших на сторону курдов террористов «Исламского государства»1.

ВВС международной коалиции продолжают наносить удары по поселениям восточной части провинции Дейр-эз-Зор, подвергая опасности жизнь мирного населения региона. Местный источник пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@huseyinbozan), что в результате атак сил возглавляемого США западного альянса погибло более 20 жителей поселений Аш-Шаафа и Кашма.

Провинция Ракка

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что в районе Аль-Такана на западной окраине административного центра провинции Ракка неизвестные боевики похитили 10-летнюю девочку и увезли ребенка в неизвестном направлении.

Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@Westcudi), что 150 бойцов Демократических сил Сирии (SDF) закончили подготовку и вступили в курдские отряды. Напомним, в регионе не прекращаются аресты мирных жителей с целью дальнейшей принудительной мобилизации задержанных в SDF.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) продолжает вести обстрел опорных пунктов радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам» в окрестностях Аль-Латамины. Об этом пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). Ранее сообщалось, что после ряда провокационных атак расположений правительственных войск САР бойцы сирийской армии открыли огонь по укрытиям джихадистов на севере провинции Хама.

Также столкновения между САА и боевиками отмечаются в западной части региона, сообщает Twitter-канал (@EyesOnSkies).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)