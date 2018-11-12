«Добро пожаловать на борт»: Климкин показал новое лицо МИД Украины

Киев, 12 ноября. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что новым официальным спикером ведомства станет Екатерина Зеленко. Этот пост ранее занимала Марьяна Беца.

Президент Украины Петр Порошенко в сентябре назначил Марьяну Бецу послом в Эстонии. Ранее дипмиссией в прибалтийской стране руководил Василий Яковенко.

«Рад представить вам Екатерину Зеленко, которая берет на себя эту ответственную и почетную миссию», — написал министр в Тwitter.

Он пообещал, что Беца останется работать в дипломатической команде. До своего назначения Екатерина Зеленко работала первым секретарем украинского посольства в ФРГ.

Климкин отметил, что ему тяжело «отрывать от своего сердца» спикера Бецу. При этом он приветствовал Зеленко по-английски «Welcome on board» (добро пожаловать на борт) с подмигивающим смайликом.