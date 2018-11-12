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Почти половина учителей в России провалили тестирование по математике

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Почти половина учителей в России провалили тестирование по математике

Москва, 12 ноября. Около половины учителей в России не справились с тестированием по математике, сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки после проведения соответствующего исследования.

Пресс-служба Рособрнадзора озвучила итоги проверки российских учителей. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, цель этого исследования — сделать систему подготовки педагогических кадров России одной из лучших в мире. 

Проверку далеко не все педагоги прошли блестяще. Как констатировали в Рособрнадзоре, лучшие результаты преподаватели продемонстрировали в сферах родного языка, родной литературы, обществознания и права. Куда сложнее учителям дались задания из теста по математике.

Почти половина учителей в России провалили тестирование по математике

«По результатам апробации единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ) по таким предметным областям, как «математика и информатика» и «основы духовно-нравственной культуры народов России», не справились с работой почти половина участников исследования», — заметили в ведомстве.

Автор: Катерина Иванова
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