Почти половина учителей в России провалили тестирование по математике

Москва, 12 ноября. Около половины учителей в России не справились с тестированием по математике, сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки после проведения соответствующего исследования.

Пресс-служба Рособрнадзора озвучила итоги проверки российских учителей. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, цель этого исследования — сделать систему подготовки педагогических кадров России одной из лучших в мире.

Проверку далеко не все педагоги прошли блестяще. Как констатировали в Рособрнадзоре, лучшие результаты преподаватели продемонстрировали в сферах родного языка, родной литературы, обществознания и права. Куда сложнее учителям дались задания из теста по математике.