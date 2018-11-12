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Китайский истребитель пятого поколения J-20 попал на видео

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Китайский истребитель пятого поколения J-20 попал на видео

Пекин, 12 ноября. Новый китайский истребитель пятого поколения J-20 сняли на видео во время международного авиакосмического салона Airshow China в городе Чжухай.

Самолеты выполняли полет на высоте 50 метров над землей. Новый истребитель поступил на вооружение ВВС Китая в феврале 2018 года. Его разработала компания Chengdu Aircraft Industry Corporation.

Первый пробный полет J-20 совершил в 2011 году. Китайские инженеры разрабатывают еще один истребитель J-31 с российским двигателем РД-93.

Напомним, что Россия и Китай в 2005 году подписали контракт на поставку 100 двигателей РД-93. Еще сотню двигаталей Китай заказал в 2016 году.

Автор: Ирина Селезнева
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