Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

Фигуристка Туктамышева снялась с турнира в хорватском Загребе

56
0 Оставить комментарий

Фигуристка Туктамышева снялась с турнира в хорватском Загребе

Москва, 12 октября. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева объявила о своем решении отказаться от участия в декабрьском турнире серии «Челленджер» Golden Spin в хорватском Загребе. 

Спортсменка сообщила об этом в социальной сети Twitter. При этом девушка не раскрыла никаких деталей.

«Официальное объявление: я должна сняться (с турнира. — Прим. ФАН).  Простите», — написала фигуристка.

Турнир в хорватском Загребе пройдет с 5 по 12 декабря. При этом с 5 по 9 декабря в Ванкувере состоится финальный этап Гран-при, куда Туктамышева была отобрана по результатам двух этапов в Канаде и Японии, что может быть причиной отказа спортсменки от участия в Golden Spin.

Напомним, российская фигуристка на втором этапе Гран-при в Канаде заняла первое место. В короткой и произвольной программе спортсменка набрала 203,32 балла. Стоит отметить, что 21-летняя Туктамышева впервые с сезона-2014/15 заняла первое место на этапе Гран-при. В предыдущий раз россиянка одержала победу на этапе в Китае.

Туктамышева является чемпионкой мира, в 2015 году россиянка завоевала золото на чемпионате Европы.

Автор: Екатерина Кухарева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.