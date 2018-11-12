Фигуристка Туктамышева снялась с турнира в хорватском Загребе

Москва, 12 октября. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева объявила о своем решении отказаться от участия в декабрьском турнире серии «Челленджер» Golden Spin в хорватском Загребе.

Спортсменка сообщила об этом в социальной сети Twitter. При этом девушка не раскрыла никаких деталей.

«Официальное объявление: я должна сняться (с турнира. — Прим. ФАН). Простите», — написала фигуристка.

OFFICIAL ANNOUNCEMENT: I HAVE TO WITHDRAW



Sorry... pic.twitter.com/V6YD3fd2Re — Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 12 ноября 2018 г.

Турнир в хорватском Загребе пройдет с 5 по 12 декабря. При этом с 5 по 9 декабря в Ванкувере состоится финальный этап Гран-при, куда Туктамышева была отобрана по результатам двух этапов в Канаде и Японии, что может быть причиной отказа спортсменки от участия в Golden Spin.

Напомним, российская фигуристка на втором этапе Гран-при в Канаде заняла первое место. В короткой и произвольной программе спортсменка набрала 203,32 балла. Стоит отметить, что 21-летняя Туктамышева впервые с сезона-2014/15 заняла первое место на этапе Гран-при. В предыдущий раз россиянка одержала победу на этапе в Китае.

Туктамышева является чемпионкой мира, в 2015 году россиянка завоевала золото на чемпионате Европы.