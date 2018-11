Фигуристка Туктамышева снялась с турнира в хорватском Загребе

Москва, 12 октября. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева объявила о своем решении отказаться от участия в декабрьском турнире серии «Челленджер» Golden Spin в хорватском Загребе.

Спортсменка сообщила об этом в социальной сети Twitter. При этом девушка не раскрыла никаких деталей.

OFFICIAL ANNOUNCEMENT: I HAVE TO WITHDRAW



Sorry... pic.twitter.com/V6YD3fd2Re