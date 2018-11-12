Москва, 12 ноября. Морские спасатели России и США провели учения по борьбе с нефтеразливами на Сахалине Sakhalin Alpha-2018, сообщили в Морской спасательной службе Росморречфлота.

На учениях отработали взаимодействие с 17-м округом Береговой охраны штата Аляска при ликвидации разлива нефти. Также в Южно-Сахалинске состоялся российско-американский семинар по вопросам угроз загрязнения морской среды.

По словам главы программы по экологической политике Всемирного фонда дикой природы России Алексея Книжникова, несмотря на непростые отношения между двумя государствами, снижение экологических рисков в Беринговом проливе остается приоритетом РФ и США, пишет РИА Новости.

Американские сотрудники береговой охраны подтвердили необходимость координации с российскими специалистами. Представитель NOAA Дуглас Хелтон подчеркнул, что учения помогут взаимодействию в случае ЧС, а Берингов пролив является важной экологической системой.