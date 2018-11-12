«Это провал и катастрофа»: в Латвии раскритиковали патриотичный дизайн самолета Airbaltic
Рига, 12 ноября. Национальная авиакомпания Airbaltic представила в Латвии самолет Airbus A220–300, который окрашен в цвета государственного флага. Однако многим показалось, что дизайн борта больше напоминает австрийский флаг.
На торжественном мероприятии принимал участие президент республики Раймондс Вейонис. Airbaltic презентовала самолет с патриотичным дизайном в честь 100-летия Латвии.
Однако у большинства очевидцев появилось много вопросов в связи с немного странной покраской самолета. Жители Латвии назвали подарок к юбилею страны «провалом и катастрофой».
«Интересно, для ребрендинга самолета Airbaltic привлекли австрийского художника? — написал в соцсети журналист Юрис Миллерс. — Извините, но если эта диспропорция в цвете линий задумывалась как флаг Латвии, то это провал!».
Interesanti, vai @airBaltic lidmašīnas vizuālajam rebrendingam ir piesaistījusi austriešu mākslinieku? Piedodiet, bet ja šīs disproporcionālās krāsu līnijas bija domātas kā Latvijas karogs, tad šī ir izgāšanās! PS @airBaltic taču joprojām pieder valstij??? pic.twitter.com/6trdtLgoQU— Juris Millers (@JurisMillers) November 11, 2018
Пользователи Сети также предположили, что над дизайном самолета, возможно, работали специалисты сразу из нескольких стран.
«Австрийскому художнику достался нос, белорусскому — середина, — рассуждают интернет-пользователи, — а латышскому — хвост. Тон краски замешивал профессиональный красильщик пожарных машин».
Austriešu māksliniekam tika priekša, baltkrievu - vidus, bet latviešu māksliniekam tika aste. Krāsai toni uzjauca profesionāls ugunsdzēsēju mašīnu krāsotājs.— SdnamrAValdbergS (@AValdbergs) November 11, 2018
«PR-катастрофа», — окрестила инцидент журналистка Анита Даукште.
PR katastrofa????♀️— Anita Daukšte (@AnitaDaukste) November 11, 2018
Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту авторов проекта. Они предположили, что неправильный цвет на растиражированной в Сети фотографии, скорее всего, связан с особенностями освещения, а в реальности самолет имеет правильный окрас — темно-красный.