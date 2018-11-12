«Это провал и катастрофа»: в Латвии раскритиковали патриотичный дизайн самолета Airbaltic

Рига, 12 ноября. Национальная авиакомпания Airbaltic представила в Латвии самолет Airbus A220–300, который окрашен в цвета государственного флага. Однако многим показалось, что дизайн борта больше напоминает австрийский флаг.

На торжественном мероприятии принимал участие президент республики Раймондс Вейонис. Airbaltic презентовала самолет с патриотичным дизайном в честь 100-летия Латвии.

Однако у большинства очевидцев появилось много вопросов в связи с немного странной покраской самолета. Жители Латвии назвали подарок к юбилею страны «провалом и катастрофой».

«Интересно, для ребрендинга самолета Airbaltic привлекли австрийского художника? — написал в соцсети журналист Юрис Миллерс. — Извините, но если эта диспропорция в цвете линий задумывалась как флаг Латвии, то это провал!».

Interesanti, vai @airBaltic lidmašīnas vizuālajam rebrendingam ir piesaistījusi austriešu mākslinieku? Piedodiet, bet ja šīs disproporcionālās krāsu līnijas bija domātas kā Latvijas karogs, tad šī ir izgāšanās! PS @airBaltic taču joprojām pieder valstij??? pic.twitter.com/6trdtLgoQU — Juris Millers (@JurisMillers) November 11, 2018

Пользователи Сети также предположили, что над дизайном самолета, возможно, работали специалисты сразу из нескольких стран.

«Австрийскому художнику достался нос, белорусскому — середина, — рассуждают интернет-пользователи, — а латышскому — хвост. Тон краски замешивал профессиональный красильщик пожарных машин».

Austriešu māksliniekam tika priekša, baltkrievu - vidus, bet latviešu māksliniekam tika aste. Krāsai toni uzjauca profesionāls ugunsdzēsēju mašīnu krāsotājs. — SdnamrAValdbergS (@AValdbergs) November 11, 2018

«PR-катастрофа», — окрестила инцидент журналистка Анита Даукште.

PR katastrofa????‍♀️ — Anita Daukšte (@AnitaDaukste) November 11, 2018

Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту авторов проекта. Они предположили, что неправильный цвет на растиражированной в Сети фотографии, скорее всего, связан с особенностями освещения, а в реальности самолет имеет правильный окрас — темно-красный.