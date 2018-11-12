В Россию вернули реликвии Первой мировой войны. ФАН-ТВ

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи прошла торжественная церемония передачи Союзом русских военных инвалидов в дар музею подлинных реликвий Первой мировой войны. Мероприятие прошло в честь в честь 100-летнего юбилея со дня её окончания.

Среди предметов: полотнище знамени зарубежного Союза русских военных инвалидов, Георгиевские кресты 3-й и 4-й степени, крест ордена Святого Владимира IV степени с мечами и бантом, карточки инвалидов, марки, пасхальное яйцо с выемкой для сбора средств для инвалидов.

«Передаю бумаги домой, и я никогда не думала, что Россия мне так откроет руки. Люди были на войне, и я думала, что это тот музей, в который нужно привезти архивы. Я очень довольна, что это приехало обратно в Россию», — рассказала председатель зарубежного союза русских инвалидов, объединяющего ветеранов и инвалидов Первой мировой войны Наталья Будниченко.

Потомок георгиевского кавалера Отечественной войны 1812 года Иван Шаховский отметил, что передача реликвий — это большое событие, которое позволит узнать о тех, кто воевал на Первой мировой войне, гораздо больше.

«Я думаю, что это можно назвать реликвией не только русского зарубежья, но и даже современной России. Нам передают сегодня знамя зарубежного союза военных инвалидов, вышитое руками русских военных инвалидов, для того, чтобы участвовать в парадах победы Первой мировой войны. Другое, что очень важно — в музей артиллерии передаются ордена. Это память о заслугах тех, кто умер в изгнании, кто умер в старческом доме. Не менее важно то, что передается весь архив. То есть примерно через год любой человек сможет узнать намного больше о тех, кто был там», — отметил потомок георгиевского кавалера Отечественной войны 1812 года Иван Шаховской.

Сейчас в пути находится еще около 30 коробок реликвий. В ближайшее время коллекцию дополнят новыми экспонатами.