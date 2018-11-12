Киев, 12 ноября. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что жадность является самым большим пороком украинцев, а олицетворяющая ее жаба — главным врагом народа. Именно из-за этой жабы Киев проигрывает России информационную войну, убежден политик.

По его словам, на Украине не осталось ни одного успешного человека, которому его сограждане аплодировали бы за достижения. Как утверждает генпрокурор, любой, кто хоть чего-либо добился в жизни, подвергается настоящему преследованию.

«Последней проблемой нашей страны, возможно даже самой большой, я считаю жабу — огромную украинскую тварь, которая задавила миллионы. И я вовсе не шучу. Мне кажется, самой большой проблемой страны является зависть к чужому успеху», — отметил Луценко.

Из-за того, что украинцы молчат о достижениях своих сограждан, уверен гособвинитель, Киев уже практически проиграл России информационную войну. Чиновник с тревогой указывает на то, что многие украинцы уже сегодня обвиняют его в краже денег, вместо того, чтобы обличать экс-президента Виктора Януковича. А ответственность за продолжающуюся войну в Донбассе возлагают на действующего президента Петра Порошенко, а не на «агрессора».

Напомним, что ранее Порошенко, который недавно попал в шестерку богатейших украинцев, за год увеличив состояние на 10%, признал, что Украина остается беднейшей страной Европы. Глава государства отметил, что ответственность за это частично лежит на власти, которая «недорабатывает».

На сегодняшний день даже украинские пропагандисты заявляют о том, что Киеву потребуется как минимум четверть века, чтобы прийти к «светлому европейскому будущему».