Израиль и Палестина рассказали о погибших и пострадавших в результате обстрелов в секторе Газа

Тель-Авив, 12 ноября. Двое палестинцев погибли в результате авиаударов армии обороны Израиля по территории сектора Газа, еще пятеро израильтян госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Медики оценили состояние одного из пострадавших граждан Израиля как тяжелое, остальные получили легкие ранения, передает израильское государственное радио «Кан».

В то же время палестинское агентство «Маан» со ссылкой на Минздрав анклава сообщает, что тела погибших палестинцев обнаружили после авиаудара на севере Газы. Еще трое арабов были ранены.

Палестинские радикалы, отметила израильская сторона, в понедельник вечером запустили в течение 40 минут около 100 ракет по Израилю. В ответ на массированный ракетный обстрел со стороны палестинских боевиков армия Израиля нанесла несколько авиаударов. Также военные подчеркнули, что целями израильских бомбардировщиков стали террористические позиции на всей территории анклава.

Как отметил один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус, в очередной эскалации конфликта виновато правящее в секторе Газа движение ХАМАС, которое Израиль считает террористической группировкой.

В МИД РФ ранее призвали Палестину и Израиль вновь вернуться к соблюдению режима прекращения огня, пишет Infox.ru. В ведомстве подчеркнули, что для разрыва «спирали насилия» необходимо преодолеть внутренние разногласия в самой Палестине и возобновить политический диалог на основе резолюций Совбеза и Генассамблеи ООН.