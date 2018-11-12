«Ранена на тимошенковских фронтах»: гонитель Ефремова переключился на Приходько

Блогер, прославившийся идеей лишить почетного звания Михаила Ефремова за антироссийские высказывания, переключился на украинскую певицу Анастасию Приходько. Напомним, решившая связать себя с политикой Анастасия Приходько оказалась в центре внимания СМИ после того, как сбежала с собственного эфира после неудобного вопроса о лидере партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Приходько уже высказалась на эту тему в своем Facebook, назвав критиков Юлии Тимошенко «лжецами», которые соревнуются «в метании гадости на вентилятор». Как сообщалось ранее, Приходько ушла с эфира после вопроса ведущей, будет ли Тимошенко врать своим избирателям.

Новую роль Анастасии Приходько, которая состоялась как певица в России, а теперь стала лицом предвыборной кампании Юлии Тимошенко, иронически комментирует гонитель Михаила Ефремова — блогер, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

«Давайте разложим на доске шахматные фигуры Юлии Владимировны Тимошенко в свете грядущих выборов в Верховную раду и на пост президента Украины, — говорит Манукян. — Очевидно, что Юлия Владимировна на этой доске «королева», но «слона» [скандального грузинского и украинского политика Михаила] Саакашвили она лишилась, да еще и качественную пешку в виде [арестованной бывшей военнослужащей ВСУ] Надежды Савченко у нее из рук выбили».

С кем же на доске будет Тимошенко играть на выборах? — спрашивает Манукян и сам же отвечает.

«Равноценного «слона» на замену она так и не нашла. Да и «пешка» Савченко перед самым «смертельным ранением» от [генпрокурора Украины Юрия] Луценко начала помышлять о собственной президентской кампании. Так что, может, и слава богу, что эта ставка не сыграла. Но «не великого ума народница» и «завзятая патриотка» Юлии Владимировне все так же необходима. А тут Анастасия Приходько чуть ли не личную вендетту [президенту Украины Петру] Порошенко и его людям объявила за то, что ее без спросу в проморолик Петра Алексеевича вставили».

Заполучить Приходько в команду оказалось для Тимошенко большой удачей, считает блогер.

«Возрадовалась Тимошенко: нашлась замена Савченко, нашелся «солдат», который будет с именем Юлии Владимировны на устах погибать на медийных фронтах, прошибая головой стены. Правда, первый блин пока комом. Ретировалась Анастасия при первых же неудобных вопросах о Юлии Владимировне и ее доходах. Но ничего, раненный на тимошенковских фронтах солдат встанет с поля боя, немного отряхнется, подлечится и снова — в атаку», — иронизирует Вадим Манукян.

Заслуженная артистка Украины 31-летняя Анастасия Приходько начала свою музыкальную карьеру с шоу Первого канала «Фабрика звезд — 7», в котором заняла первое место. Она представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2009» с русско-украинской песней «Мамо», в итоге заняв 11 место. В октябре 2018 года Приходько объявила об уходе со сцены ради политической карьеры и вошла в команду Юлии Тимошенко, которая намерена принять участие в президентских выборах на Украине, намеченных на весну 2019 года.