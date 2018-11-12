Белорусские врачи освоили новый метод лечения эпилепсии

Минск, 12 ноября. Белорусски врачи освоили новый метод лечения эпилепсии, который позволяет пациентам практически начать новую жизнь, сообщила ведущий научный сотрудник Республиканского научно-практического центра нейрохирургии и неврологии Светлана Куликова.

По словам Куликовой, эффективность лечения эпилепсии новым методом очевидна — более 50 детей, которым помогли врачи, теперь живут без ежедневных приступов. Большинству из них не надо больше принимать лекарства. Одной из таких счастливиц оказалась восьмилетняя Аня Чирун.

По словам мамы Ольги, у девочки диагностировали энцефалопатию Расмуссена, которая через несколько месяцев лишила ее дочку возможности говорить и ходить. Аня практически была на грани смерти — лекарства не помогали. Однако врачи применили к ней новый метод лечения болезни.

«Мы записываем сам вид приступа и параллельно записываем электроэнцефалограмму, — приводит слова Куликовой «МИР24». — Проводится нейровизуализация, то есть МРТ. Собирается большой консилиум, в состав которого входят неврологи, специалисты по электроэнцефалограмме, специалисты по нейровизуализации и нейрохирурги».

По словам Ольги Чирун, ее девочке «дали второй шанс, дали вторую жизнь».