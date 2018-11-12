«Одним махом подбить всех»: как генсек НАТО выполняет заказ Трампа по ДРСМД

Руководство Североатлантического альянса обеспокоено тем, что все больше стран развивают ракетные комплексы, способные запускать снаряды на дальность от 500 до 5000 км. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Другими словами, разрабатывающие такое вооружение страны нарушали бы положения Договора РСМД, если бы в нем состояли.

«Мы, конечно, обеспокоены, что все больше стран за пределами Договора РСМД разрабатывают системы, которые нарушали бы соглашение, если бы они были его частью», — подчеркнул руководитель Альянса.

В свою очередь эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что в данном случае глава Альянса пытается придать значимость ДРСМД (Договор о нераспространении ракет средней и меньшей дальности), но уводит «фокус внимания от истинных целей».

«Дело в том, что, заявляя о выходе США из ДРСМД, президент Трамп пытался подтянуть под действие соглашения очень неудобную для него и Вашингтона Китайскую Народную Республику. В идеале США хотят, чтобы под действие договора попали также Северная Корея и Иран. Это нужно, чтобы одним махом подбить всех, всех подмять под себя. А Столтенберг в данном случае выполняет заказ Трампа, рассказывая, что другие страны опасны, раз создают оружие, подпадающее под действие такого договора. И снова угроза миру, и снова США всех «спасут», — пояснил ситуацию эксперт.

По мнению собеседника ФАН, если США удастся усадить руководителей указанных выше стран за стол переговоров по новой редакции ДРСМД, «Трамп будет пытаться доминировать в мировой политике».

«Таким образом, США могут попытаться вынудить всех участников выполнять положения договора, а сами при этом будут играть роль надсмотрщика, который, если будет необходимо, в любой момент сможет в одностороннем порядке выйти из соглашения. Как это было с ПРО (Договор об ограничении систем противоракетной обороны. — Прим. ФАН). Судя по тому, как развязно ведут себя США, от них можно ожидать все что угодно. Они вообще ни на кого не обращают внимания и не следуют ни одному международному документу», — заключил Кошкин.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Вашингтон выйдет из Договора РСМД и будет наращивать ракетно-ядерный потенциал до тех пор, пока остальные страны «не придут в себя». Только в этом случае США будут готовы остановить процесс модернизации и развития ядерного вооружения и приступить к его сокращению. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России.