Подозреваемого по делу об убийстве активистки Гандзюк арестовали на Украине

Киев, 12 ноября. Бывший помощник депутата Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Павловский арестован украинским судом в связи с расследованием дела о нападении на советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак.

«Суд сегодня утром избрал в качестве меры пресечения содержание под стражей, если не ошибаюсь, до 3 декабря текущего года господину Павловскому», — приводит слова Грицака телеканал «112 Украина».

По словам главы СБУ, материалы дела не засекречены. Экс-помощника депутата подозревают в организации нападения на Гандзюк.

Напомним, 31 июля неизвестный плеснул девушке в лицо концентрированной серной кислотой, в результате чего медики диагностировали 35% ожогов тела и повреждения глаз. 4 ноября друзья чиновницы сообщили, что во время реабилитации у нее оторвался тромб, что стало причиной смерти, пишет Infox.ru.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко 6 ноября сообщил, что по делу о нападении на активистку провели 367 допросов и 21 экспертизу. Глава Национальной полиции Украины заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по этому делу, четверо из которых были арестованы.

Луценко во время выступления в Верховной раде по поводу расследования убийства Гандзюк заявил, что уходит в отставку. Свое решение он объяснил недостаточно тщательным расследованием дела о нападении на активистку. Однако его заявление об отставке отклонил президент Украины Петр Порошенко.