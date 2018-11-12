МИД Великобритании отреагировал на проведение выборов в ДНР и ЛНР

Лондон, 12 ноября. Выборы в Донбассе являются «незаконными». Об этом заявили в МИД Великобритании.

Британские дипломаты считают, что выборы глав ДНР и ЛНР нарушают минские соглашения, а также подрывают усилия по мирному урегулирования ситуации в Донбассе и противоречат украинскому законодательству, приводит РИА Новости заявление представителя МИД Великобритании.

Также в ведомстве заявили, что выборы провели «сепаратисты, поддерживаемые Россией».

Напомним, что выборы в ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выборы не идут вразрез с минскими договоренностями. Он подчеркнул, что в условиях, когда республики отторгнуты Украиной, а также из-за опасности силового взаимодействия, им ничего не остается как самоорганизовываться.

Международные наблюдатели заявили, что выборы прошли в соответствии с европейскими стандартами, без нарушений. Так, депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн считает, что на избирателей никто не влиял, и они сами решали кого им выбрать.

Напомним, что на выборах главы ДНР победил Денис Пушилин, а на выборах в ЛНР победу одержал Леонид Пасечник.

ЛНР и ДНР объявили о своей независимости после государственного переворота, который прошел в стране с феврале 2014 года. В апреле этого же года Киев начала военную кампанию против республик и ввел войска. Конфликт не урегулирован до сих пор, по данным ООН за все время столкновений погибли более 10 000 человек.