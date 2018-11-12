Способны противостоять любой угрозе: в Госдуме рассказали о готовности России защищать Армению

Исполняющий обязанности министра обороны Армении Давид Тоноян оценил роль России в обеспечении безопасности своей страны. По его словам, российская сторона в состоянии противостоять всем вызовам.

«Я подтверждаю, что Вооруженные силы России и российские пограничники играют важную роль в обеспечении нашей безопасности. Это несомненный факт», — сказал военный журналистам в понедельник, 12 ноября.

Заместитель председателя комитета ГД по обороне и безопасности Юрий Швыткин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей оценил роль Москвы в обеспечении международной безопасности. По словам парламентария, в случае военной агрессии против Армении Россия обеспечит безопасность дружественного соседнего государства.

«Стоит отметить, что Армения является членом ОДКБ. С этой страной нас связывают теплые, конструктивные, добрососедские отношения, в том числе в военно-технической сфере. Не говоря уже о том, что российский и армянский народы являются братскими. Конечно же, мы выработали совместную стратегию по борьбе с терроризмом и придерживаемся ее, а также совместно несем ответственность за обеспечение безопасности всех государств, которые входят в блок ОДКБ. И готовы противостоять любой угрозе, откуда бы она ни исходила», — резюмировал Юрий Швыткин.

ОДКБ — региональная международная организация, провозглашаемыми целями деятельности которой являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых они отдают политическим средствам.

В армянском городе Гюмри развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ. Москва и Ереван в августе 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Она оснащена зенитно-ракетными комплексами ЗРК С-300В, «Бук-М1-2», легкими истребителями четвертого поколения МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П. Власти Армении считают российских пограничников, наряду с отечественной военной базой, важной составляющей национальной безопасности страны: на плановой основе осуществляется сотрудничество между министерствами обороны России и Армении.