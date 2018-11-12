Реакция Госдепа на выборы в ДНР и ЛНР: США продолжат вводить санкции

Вашингтон, 12 ноября. Власти США намерены продолжать вводить санкции против России, пока не будет реализован весь комплекс минских соглашений. Об этом в понедельник заявил Госдепартамент США, комментируя состоявшиеся накануне выборы в ДНР и ЛНР.

«Соединенные Штаты присоединяются к Европе и другим партнерам в осуждении фиктивных выборов, прошедших 11 ноября», — отметили в ведомстве.

Российская сторона в свою очередь обращает внимание на то, что единственным, кто не исполняет минские договоренности, является Украина, а все обвинения против России и республик Донбасса являются «техничным переводом стрелок». Такое мнение в интервью Федеральному агентству новостей высказала член Совета Федерации Ольги Ковитиди.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со своей стороны добавил, что в Кремле с пониманием относятся к ситуации в республиках, которые оказались «отвергнуты» Украиной. В сложившихся условиям им не осталось ничего иного, кроме как самоорганизоваться.

Отметим, что минские соглашения обязывают Украину дать ДНР и ЛНР особый статус, а также провести там местные выборы. Из-за того, что Киев вот уже почти четыре года отказывается выполнять эти и другие пункты «Минска-2», республики Донбасса приняли решение провести выборы самостоятельно.

11 ноября в ЛНР и ДНР состоялись выборы глав республик и членов парламента. Пост главы ДНР занял Денис Пушилин, на выборах главы ЛНР победу одержал Леонид Пасечник. В Киеве отрицают итоги выборов, до сих пор считая Донбасс территорией Украины.