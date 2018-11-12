Психологи и политологи объяснили, почему новости о Путине и Трампе всегда в топе

Москва, 12 ноября. Политологи и психологи объяснили, почему мировую общественность так интересуют новости о президентах России Владимире Путине и США Дональде Трампе. Очередным примером этого явления стала их встреча на столетии окончания Первой мировой войны в Париже.

Как отмечали эксперты, президент Франции Эммауэль Макрон намерено пытался развести Путина и Трампа в Париже, чтобы их встречи и переговоры не стали большим инфоповодом, чем сам юбилей окончания Первой мировой войны.

Однако это ему не совсем удалось: весь мир наблюдал за рукопожатием Трампа и Путина, а затем следил за ними на торжественном обеде, хотя Макрон, как предполагается, намеренно посадил их друг напротив друга. Новости о лидерах России и США вновь оказались в топе.

Британский политолог Александр Меркурис объяснил, что этот интерес со стороны общественности легко объяснить кризисом в отношениях России и США. Он отметил, что современных людей больше интересует угроза начала новой холодной войны, чем праздник в честь войны, которая окончилась 100 лет назад.

С ним согласен политолог и психолог Станислав Бышок. Он отметил, что миру важно знать, что между США и Россией сохраняется какой-либо диалог.

«Новости о том, что один лидер просто пожал руку другому — это своеобразная психотерапия для общественности на фоне страха войны», — приводит его слова телеканал «360».

За столом Путину и Трампу все-таки удалось обменять мнениями по актуальным вопросам в компании Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель, а также глав других государств. Стороны бегло обсудили ядерный договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), торговлю, санкции, ситуацию в Сирии, Афганистане, КНДР и ряд других тем.