Пикассо бы оценил: известную модель не пустили в Лувр из-за откровенного наряда

Париж, 12 ноября. Австралийская модель Ньюша Сиех не смогла своими глазами увидеть произведения искусства, представленные в Лувре, охранник не одобрил ее откровенный наряд и не впустил в один из крупнейших музеев мира.

Девушка опубликовала фотографию, на которой запечатлено вызвавшее споры платье, сопроводив ее ироничным комментарием.

«Пикассо бы оценил мой наряд», — написала модель.

Как сообщает Daily Mail, охранник отказался впускать девушку в музей из-за «неподобающего внешнего вида» и попросил «прикрыться». По словам Сиех, такая реакция «разбила ей сердце». Оскорбленная девушка позднее согласилась надеть пальто, однако из-за испорченного настроения быстро покинула Лувр.

Девушка вместе со снимком опубликовала в Instagram Stories скриншот поиска в браузере, где сообщается, что в музее нет дресс-кода для посетителей. Однако в Лувре все же действует ряд ограничений. Так, вход закрыт для посетителей в купальниках, обнаженном виде, с неприкрытым торсом и без обуви.

Ранее специалисты TripAdvisor составили рейтинг 25 лучших музеев мира. Петербургский Государственный Эрмитаж вошел с список, который возглавил музей изобразительных искусств Орсе. Российский музей занял 15 строчку.