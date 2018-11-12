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Пикассо бы оценил: известную модель не пустили в Лувр из-за откровенного наряда

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Пикассо бы оценил: известную модель не пустили в Лувр из-за откровенного наряда

Париж, 12 ноября. Австралийская модель Ньюша Сиех не смогла своими глазами увидеть произведения искусства, представленные в Лувре, охранник не одобрил ее откровенный наряд и не впустил в один из крупнейших музеев мира.

Девушка опубликовала фотографию, на которой запечатлено вызвавшее споры платье, сопроводив ее ироничным комментарием.

«Пикассо бы оценил мой наряд», — написала модель.

Как сообщает Daily Mail, охранник отказался впускать девушку в музей из-за «неподобающего внешнего вида» и попросил «прикрыться». По словам Сиех, такая реакция «разбила ей сердце». Оскорбленная девушка позднее согласилась надеть пальто, однако из-за испорченного настроения быстро покинула Лувр.

Девушка вместе со снимком опубликовала в Instagram Stories скриншот поиска в браузере, где сообщается, что в музее нет дресс-кода для посетителей. Однако в Лувре все же действует ряд ограничений. Так, вход закрыт для посетителей в купальниках, обнаженном виде, с неприкрытым торсом и без обуви.

Пикассо бы оценил: известную модель не пустили в Лувр из-за откровенного наряда

Ранее специалисты TripAdvisor составили рейтинг 25 лучших музеев мира. Петербургский Государственный Эрмитаж вошел с список, который возглавил музей изобразительных искусств Орсе. Российский музей занял 15 строчку.

Автор: Екатерина Кухарева
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