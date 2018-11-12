«Слабые места нашли за несколько минут»: сборная РФ по регби обыграла Намибию

Краснодар, 12 ноября. Сборная России по регби обыграла команду Намибии со счетом 47:20 в товарищеском матче, который прошел на стадионе «Кубань» в Краснодаре.

Отметим, что сразу же после начала игры на поле развернулась жесткая борьба за мяч. Несмотря на то, что сборная Намибии считается второй по силе командой в Африке, россияне смогли быстро вычислить все слабые места в обороне противника и навязали ему свой темп.

«Все слабые места в защите сборной Намибии были найдены уже в первые несколько минут. Доминировать на поле хозяева стали быстро и жестко. Не остановил пыл игроков и студеный ноябрьский выходной — после каждой атаки от регбистов шел пар», — комментирует встречу телеканал «Россия Кубань».

Впрочем, на трибунах страсти хоть и кипели, но с холодом борьба велась не так эффективно, как на поле, поэтому некоторые фанаты были вынуждены искать более теплые места.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что регби остается чрезвычайно популярным спортом, который привлекает на трибуны множество болельщиков. Так, например, весной краснодарский стадион уже принимал матчи с Испанией, Бельгией и Грузией.