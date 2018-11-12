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Столтенберг назвал вопрос ДРСМД самым важным в отношениях России и НАТО

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Столтенберг назвал вопрос ДРСМД самым важным в отношениях России и НАТО

Брюссель, 12 ноября. Выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является самый срочным вопросом в отношениях между Россией и НАТО. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, договор РСМД — краеугольный камень европейской безопасности. Столтенберг подчеркнул, что одним из самых неотложных вопросов в отношениях между Россией и НАТО является соблюдение Москвой пунктов договора.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из договора РСМД, а также продолжит наращивание ядерного потенциала, пока остальные страны «не придут в себя». Трамп подчеркнул, что это решение адресовано, в первую очередь, России и Китаю.

Автор: Денис Коробейников
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