ФСБ задержала на Кубани украинского таксиста-шпиона с позывным «Вова»

Москва, 12 ноября. Гражданина Украины, подозреваемого в работе на Службу безопасности данного государства, задержали в Краснодарском крае сотрудники ФСБ.

«Задержан гражданин Украины Юрий Пермяков, разоблаченный агент Службы безопасности Украины под псевдонимом «Вова», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По его словам, украинца завербовал сотрудник регионального управления СБУ в Луганской области, которая находится под контролем Киева. Как стало известно ФСБ, Пермяков собирал данные о передвижении военной техники на юге России. При этом отмечается, что подозреваемый работал в такси и на регулярной основе посещал Россию, имея таким образом все возможности для сбора необходимой украинской стороне информации, пишет «Свободная Пресса».

После задержания украинский таксист-шпион с позывным «Вова» признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, избежав ответственности. Он предоставил ФСБ информацию о своей незаконной деятельности, передает «Ридус». Теперь ему закрыт въезд на территорию России.

Стоит отметить, что разоблачение Пермякова стало далеко не единственным. В конце сентября текущего года ФСБ РФ сообщила о выдворении из России агента СБУ Сергея Стефаненко, попытавшегося собирать сведения о военных объектах на Кубани. Он предпринимал попытки сбора данных о военных объектах в регионе, а также следил за ротацией военной техники и выяснял информацию о кадровом составе Минобороны РФ. Сотрудники ФСБ установили, что на Кубань Стефаненко прибыл якобы под предлогом устройства на работу и дальнейшего проживания.