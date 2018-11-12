Криворожский бунт: жители жгут шины, а Олейник предрекает, что «заполыхает» по всей Украине

Кривой Рог — город в Днепропетровской области Украины — находится на грани катастрофы из-за отсутствия отопления на фоне начавшихся холодов. Там закрываются детские сады, школьников отправляют на внеплановые каникулы, а их родители уже бунтуют. Люди жгут автомобильные покрышки и берут чиновников в заложники, требуя начать подачу тепла в жилища.

Судя по кадрам видеозаписей, разъяренные горожане уже перешли к активным действиям. У офиса газораспределительной компании «Криворожгаз» горят подожженные шины, взяты в заложники несколько сотрудников предприятия. Кроме того, сообщается, что неизвестные сорвали пломбы пяти котельных и самовольно начали незаконный отбор газа.

По словам пресс-секретаря «Криворожгаза», утром 12 ноября в помещение компании ворвались неизвестные с требованием начать поставку газа в котельные города. Группа людей также пришла к главному офису предприятия и начала поджоги, сообщают источники Федерального агентства новостей на Украине. Позже появилась информация о захвате заложников и о высоком риске техногенных аварий в городе. В соцсетях сообщается о сотнях протестующих, которые требуют начать подачу тепла в дома.

Причиной штурма «Криворожгаза» и захвата заложников стал отказ компании «Нафтогаз Украины» поставлять газ местным газораспределительным предприятиям. Здание по-прежнему захвачено, ведутся переговоры.

«Люди ничего не хотят слышать, потому что их дети мерзнут», — признают местные власти.

По состоянию на 12 ноября в городе без тепла остаются более трехсот тысяч человек, а температура уже опускается ниже ноля.

«Наше терпение лопнуло! — рассказала корреспонденту ФАН активистка, назвавшаяся Натальей. — У меня двое детей, младшая все время болеет из-за холода в детском саду. Сейчас детский сад закрыли, но и дома не лучше. Я отсюда не уйду, пока нам не дадут тепло. Сколько еще над нами будут издеваться?!»

«Случилось то, о чем я давно предупреждал, — прокомментировал криворожский бунт экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. — На Украине десятки тысяч больших и малых населенных пунктов остались без газа и без тепла. «Нафтогаз» требует с компаний сумасшедшие деньги, чтобы начать давать отопление. Но взять эти деньги городам неоткуда. Местные бюджеты — банкроты, население не платит. На Украине совокупные долги по коммунальным платежам — около миллиарда долларов. Это практически коллапс».

По словам Олейника, он был мэром города и хорошо знает, чем чреваты неплатежи: подать тепло и воду в отдельную квартиру, где люди исправно платят, технически невозможно. Надо давать тепло или всему дому, или никому, разъясняет экс-депутат Рады. В этой ситуации добросовестные плательщики возмущены, что они не получают оплаченные услуги, и тоже отказываются платить.

«Таким образом, увеличивается количество тех, кто платит, но не получает коммунальные услуги, и вследствие этого тоже прекращает вносить платежи. Получается, что одна часть не может платить, а другая — отказывается платить, потому что не получает то, за что заплатила. Это и есть коллапс», — подчеркнул собеседник ФАН.

Криворожская ситуация будет повторяться снова и снова в большинстве украинских городов, уверен Олейник.

«То, о чем говорил в связи с отказом от российского газа [президент Украины Петр] Порошенко: «Прощай, немытая Россия», исполнилось с точностью до наоборот. Немытой и холодной осталась сама Украина», — отметил экс-депутат Рады.

Впереди у киевских властей горячая зима — автомобильные покрышки «скоро заполыхают по всей Украине», уверен политик.