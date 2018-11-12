«Время для открытой беседы»: Россия намерена обсудить с США вывод войск из Афганистана

Москва, 12 ноября. Директор второго департамента Азии министерства иностранных дел России Замир Кабулов допустил обсуждение вопроса вывода американских войск из Афганистана со спецпредставителем США по этой стране Залмаем Халилзадом.

Предполагается, что Халилзад посетит Россию в начале декабря этого года. В настоящий момент точные даты и время его встречи с российскими дипломатами прорабатываются.

У Кабулова поинтересовались, затронут ли стороны вопрос вывода американских войск из Афганистана. Дипломат допустил этот момент.

«Мы будем обсуждать практически все, мы знаем друг друга уже долгое время, чтобы быть слишком дипломатичными, — приводит его слова RT. — Настало время для открытой беседы, также как и пришло время перестать прятаться за дипломатическим языком».

Ранее в МИД РФ заявили, что официальный Кабул затягивает проведение переговоров в московском формате между сторонами конфликта в Афганистане.