Студенты из Гвинеи получат горное образование в Новокузнецке

Новокузнецк, 12 ноября. В Кузнецкий индустриальный техникум поступили 20 студентов из Гвинеи в рамках договора с компанией «Russky Aluminy Ltd», сообщили в образовательном учреждении.

В первый год иностранные студенты должны освоить русский язык, на втором году обучения они начнут изучать программу «Ремонтник горного оборудования». Нигерийцы пройдут практику на угольных предприятиях региона.

Кузнецкий индустриальный техникум является единственным российским образовательным учреждением, который дает среднее специальное образование в горной отрасли. После окончания техникума гвинейцы вернутся на родину и смогут работать на угольных предприятиях страны, пишет «КузПресс».

Ранее российский эксперт объяснил стремление стран Африки к сотрудничеству с РФ.