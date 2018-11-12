Сирия: взрыв прогремел в Джараблусе, есть пострадавшие

Джараблус, 12 ноября. Взрыв прогремел в сирийском городе Джараблус на границе с Турцией, был подорван заминированный автомобиль. Об этом сообщил глава сирийской сети по правам человека Ахмад Казем со ссылкой на собственные источники.

По его словам, взрыв прогремел в сирийском городе час назад. Заминированный автомобиль был подорван, в результате чего погиб один человек, еще 24 пострадали.

«Теракт произошел рядом с так называемым штабом военной полиции, принадлежащим террористическим бандформированиям», — цитирует Казема РИА Новости.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике (САР) продолжается с 2011 года. На данный момент правительственные войска Сирии освободили практически все регионы государства от контроля незаконных группировок. Провинция Идлиб остается единственной, где по-прежнему действуют террористы. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации ИГ1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Город Джараблус находится под контролем террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (организация запрещена в РФ).

Ранее президент Сирии Башар Асад провел встречу со старшим помощником главы МИД Ирана Хоссейном Джабери Ансари. Как сообщает канцелярия дворца президента САР, стороны обсудили вопросы сирийского урегулирования.

1 Организация запрещена на территории РФ.