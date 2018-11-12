Закон не нарушал: еще одному российскому бойцу UFC отказали в получении визы США

Москва, 12 ноября. Власти США отказали российскому бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рамазану Эмееву в получении визы. Об этом он рассказал Федеральному агентству новостей.

По его словам, у него не было никаких нарушений, а также проблем с законом, которые бы стали основанием для отказа в получении визы.

«Закон я не нарушал, вообще. Никаких проблем не было. Но такое случается», — рассказал Эмеев в беседе с корреспондентом ФАН.

Он подчеркнул, что будет выступать в Европе и России, а через некоторое время снова попробует получить американскую визу.

Напомним, Эмеев дебютировал в UFC в октябре 2017 года. Под эгидой этой организации он провел три поединка, в которых победил. Всего в активе спортсмена 18 побед и три поражения.

Ранее два российских бойца не смогли получить американские визы: в сентябре 2018 года власти США отказали в визе Майрбеку Тайсумову. Также с 2015 года россиянин Рустам Хабилов не может въехать в США.