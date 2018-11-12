На Донбассе подвели итоги выборов | 12 ноября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

На Донбассе подвели итоги выборов после подсчета 100 % голосов На Донбассе подвели итоги выборов глав республик после подсчета ста процентов голосов. Как заявили Центральные избирательные комиссии, главой ДНР стал Денис Пушилин, набрав 60, 85 % голосов избирателей. В ЛНР победу одержал Леонид Пасечник. Он набрал 68,3 % процента голосов. Выборы на Донбассе прошли 11 ноября. Помощник президента России Владислав Сурков направил поздравительную телеграмму избранным главам ДНР и ЛНР. В сообщении отмечается, что высокая явка показала всему миру, что в Донбассе «живет гордый и умный народ, который верит в свои силы, может за себя постоять и решительно не приемлет тупую политику официального Киева».

Владимир Путин провел совещание с членами правительства России Владимир Путин провел совещание с членами правительства. На нем глава России потребовал предотвратить закупки лекарств по завышенным ценам. Руководитель Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила, что уже сейчас по целому ряду однородных групп медикаментов цена была снижена на 10-15 %, однако более существенные изменения станут возможны после расширения перечня взаимозаменяемых препаратов. Кроме того, Владимир Путин потребовал, чтобы цены на нефтепродукты в России были рыночными. Однако, как подчеркнул глава государства, эта сфера нуждается в регулировании.

Протестующие украинцы захватили здание «Криворожгаза» и запустили котельные Протестующие жители Кривого Рога, который остался без отопления из-за долгов, ворвались в здание газораспределительной компании «Криворожгаз». По словам представителя организации Дарьи Орловой, они начали сжигать покрышки, заблокировав доступ пожарным. В это же время были захвачены пять из шести городских котельных. Протестующие сорвали с них пломбы и запустили оборудование. Также недовольные препятствуют доступу технических бригад к объектам. В компании сообщили, что протесты могут вызвать технологическую катастрофу в городе.