Роструд узнал, что думают россияне о своей зарплате

Москва, 12 ноября. Каждому третьему работнику в России задерживают заработную плату, показали результаты опроса, который провели специалисты Роструда.

В целом, как оказалось, россияне не довольны своими зарплатами и считают, что их труд стоит дороже. Как показал опрос, выплаты на работе некоторым из них и вовсе задерживают.

Так, по данным ведомства, с регулярными задержками при получении зарплаты сталкиваются 30% россиян. 20% страдают от этого время от времени.

Как правило, если задерживают, то достаточно надолго. Каждый пятый пожаловался на то, что ему приходилось ждать выплаты около месяца, каждый седьмой заявил о недельной задержке.

В Роструде подтвердили, что этот вопрос чаще всего фигурирует в жалобах россиян в ведомство. За первые девять месяцев этого года сотрудники рассмотрели 125 тысяч обращений. В результате, погашенная задолженность суммарно составила около 9,5 миллиарда рублей, передает KP.Ru.

Ранее, в сентябре, президент России Владимир Путин заявил, что жители Дальнего Востока должны быть востребованы и получать достойную заработную плату. Кроме того, на совещании по вопросам экономического характера в октябре президент поручил увеличить реальный доход россиян и повысить зарплаты.

Напомним, за первые девять месяцев этого года денежные доходы граждан выросли на 2,2% относительно прошлого года, а реальная заработная плата — на 8,4%.