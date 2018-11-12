МИД РФ отреагировал на эскалацию ситуации вокруг сектора Газа

Москва, 12 ноября. Российские власти призывают Палестину и Израиль вновь вернуться к соблюдению режима прекращения огня в связи с недавним обострением ситуации в секторе Газа, сообщает министерство иностранных дел РФ.

«Призываем палестинцев и израильтян незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня, проявить сдержанность, предпринять меры для того, чтобы исключить рецидивы конфронтации с непредсказуемыми последствиями», — сообщает пресс-служба ведомства.

В МИД РФ подчеркнули, что для разрыва «спирали насилия» необходимо преодолеть внутренние разногласия в самой Палестине и возобновить политический диалог на основе резолюций Совбеза и Генассамблеи ООН. Российские дипломаты выразили уверенность, что это единственный способ положить конец арабо-израильскому конфликту.

Накануне стало известно о столкновении палестинцев с израильским спецназом в секторе Газа. В результате происшествия погибли семь местных жителей и один израильский офицер. После того Палестина возобновила обстрел израильской территории, а ЦАХАЛ открыл ответный огонь.

В понедельник Армия обороны израильского государства сообщила о нанесении серии авиаударов по «объектам террористов».