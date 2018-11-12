Суд арестовал главу «Пересвет-Инвеста» по делу о хищении

Москва, 12 ноября. Суд Тверского района Москвы на два месяца заключил под стражу директора группы компаний «Пересвет-Инвест» Олега Пронина по подозрению в хищении в особо крупных размерах.

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов в отношении Пронина о заключении под стражу сроком до 11 января 2019 года», — заявила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко в комментарии ТАСС.

Пронина задержали в столичном аэропорту и доставили в следственный отдел. Следствие обвиняет Пронина в хищении и вывозу за рубеж 300 млн рублей со счетов в банке «Пересвет». По данным правоохранителей, предприниматель выводил средства на счета офшорной компании на Кипре. В 2017 году потери в капитале составили 100 млрд рублей.