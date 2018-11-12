Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Минтруд РФ предложил изменить правила назначения детских пособий

33
0 Оставить комментарий

Минтруд РФ предложил изменить правила назначения детских пособий

Москва, 12 ноября. Минтруд РФ предложил при назначении ежемесячного пособия на первого и второго ребенка не учитывать в доходе семьи другие государственные выплаты. Соответствующий законопроект размещен на Федеральном портале нормативных правовых актов.

В поправках к законопроекту указывается, что при расчете среднедушевого дохода необходимо не учитывать суммы государственных пособий, которое государство назначило гражданам на детей в соответствии с законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Кроме того, не будут учитываться ежемесячные выплаты, в соответствии с настоящим Федеральным законом».

Отметим, что если законопроект будет поддержан президентом страны Владимиром Путиным, а также в Госдуме РФ, то он вступит в силу с января 2019 года.

В настоящий момент сумма на первого и второго ребенка равна прожиточному минимуму в регионе. На ее получение могут рассчитывать семьи, чей доход не превышает полутора прожиточных минимумов на человека.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.