Минтруд РФ предложил изменить правила назначения детских пособий

Москва, 12 ноября. Минтруд РФ предложил при назначении ежемесячного пособия на первого и второго ребенка не учитывать в доходе семьи другие государственные выплаты. Соответствующий законопроект размещен на Федеральном портале нормативных правовых актов.

В поправках к законопроекту указывается, что при расчете среднедушевого дохода необходимо не учитывать суммы государственных пособий, которое государство назначило гражданам на детей в соответствии с законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Кроме того, не будут учитываться ежемесячные выплаты, в соответствии с настоящим Федеральным законом».

Отметим, что если законопроект будет поддержан президентом страны Владимиром Путиным, а также в Госдуме РФ, то он вступит в силу с января 2019 года.

В настоящий момент сумма на первого и второго ребенка равна прожиточному минимуму в регионе. На ее получение могут рассчитывать семьи, чей доход не превышает полутора прожиточных минимумов на человека.