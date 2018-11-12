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США продолжат контакты по ДРСМД с Россией и ЕС

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США продолжат контакты по ДРСМД с Россией и ЕС

Вашингтон, 12 ноября. Власти США намерены продолжать диалог с Россией и странами ЕС по дальнейшей судьбе Договора о запрете ракет малой и средней дальности (ДРСМД). Об этом в понедельник заявил источник в Белом доме.

«Мы будем продолжать консультироваться и тесно координировать свои действия с нашими союзниками в Европе и Азии​​​. Мы также продолжим дискуссии с Россией и направим официальное уведомление со временем», — рассказал он РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о планах выйти из договора о ракетах малой и средней дальности из-за того, что Москва якобы нарушает соглашение. При этом обвинения американский политик не подкрепил какими-либо доказательствами. Российская сторона в свою очередь заявила, что Вашингтон размывает основы договора. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, данный факт уже неоднократно был доказан на разных уровнях. Евросоюз призвал обе стороны сохранить ранее достигнутые договоренности и не выходить из соглашения.

Автор: Антон Соколов
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