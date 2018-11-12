Израиль сообщил об авиаударе по сектору Газа

Иерусалим, 12 ноября. Армия обороны Израиля заявила о нанесении авиаударов по территории Сектора Газа. Целями израильских истребителей являются «объекты террористов», уточнили представители ЦАХАЛ.

Военные подчеркнули также, что удары наносятся в ответ на массированный ракетный обстрел со стороны палестинских боевиков. Один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус заявил, что в очередной эскалации конфликта виновато правящее в секторе Газа движение ХАМАС, которое Израиль считает террористической группировкой.

Именно поэтому целями израильских бомбардировщиков стали "террористическим целям" на всей территории анклава.