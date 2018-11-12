Глобальное потепление приводит к психическим расстройствам — ученые

Вашингтон, 12 ноября. Увеличение температуры во всем мире, которое происходит в результате глобального потепления, ухудшает психологическое здоровье людей.

К такому выводу пришли ученые из американского университета в Аризоне, которые с 2000 по 2012 год собирали данные, анализируя состояние двух миллионов жителей США. Выяснилось, что увеличение температуры даже на один градус за последние пять лет спровоцировало появление новых психических расстройств, сообщает Planet Today.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, Минприроды России зафиксировало повышение средней годовой температуры воздуха в арктической зоне страны на 3,23 градуса. Это является рекордным потеплением в XXI веке, результатом которого могут стать серьезные последствия.

Климатологи уже давно опасаются, что глобальное потепление может спровоцировать таяние полярных льдов, что приведет к повышению уровня мирового океана, сокращению запасов пресной воды, изменению морских течений и, как следствие, к глобальной перестройке климата на планете. При этом не исключено, что все эти процессы будут сопровождаться стихийными бедствиями катастрофического масштаба.

