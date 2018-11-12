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Суд в Ростове постановил заблокировать сайты «Кэшбери»

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Суд в Ростове постановил заблокировать сайты «Кэшбери»

Ростов-на-Дону, 12 ноября. Ростовский суд постановил заблокировать доступ на сайты компании «Кэшбери» на территории России.

Первомайский суд Ростова-на-Дону признал информацию, которая размещена на сайтах компании «Кэшбери», запрещенной на территории России. Решение направят на исполнение после истечения срока обжалования, сообщает РИА Новости.

Напомним, в конце сентября Центробанк передал в Генпрокуратуру и МВД России информацию о группе иностранных и российских компаний, которые действуют под брендом «Кэшбери». Регулятор усмотрел в их деятельности признаки финансовой пирамиды. В Центробанке считают, что ущерб от деятельности «Кэшбери» может достичь трех миллиардов рублей.

Создатели «Кэшбери» заявляли ,что их проект является p2p-платформой, через которую можно вложить деньги в финансовые займы частным лицам или кредитовать пользователей.

Автор: Денис Коробейников
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